Hollywood in Vienna 2019

Samstag, 14. Dezember 2019 / 20:15 – 22:00 Uhr

3sat

Konzert (Österreich 2019, Erstausstrahlung) "Hollywood in Vienna" stand dieses Jahr unter dem Motto "A Night at the Oscars". Es spielte das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Keith Lockhart. Auf dem Programm im Oktober 2019 stand Orchestermusik aus Kultfilmen wie "An American in Paris", "Casablanca", "Der Zauberer von Oz", "Der weiße Hai", "Jenseits von Afrika", "Schindlers Liste" und vielen anderen. Die Gala unternahm eine glamouröse Zeitreise durch acht Jahrzehnte Filmmusik und rollt den größten Oscar-prämierten Filmen und Kompositionen den roten Teppich aus. Als Ehrengast war der libanesische Komponist Gabriel Yared geladen.

Mit Ramón Vargas (Tenor), Judith Hill (Gesang), Drew Sarich (Gesang), Gino Emnes (Gesang), Golnar Shahyar (Gesang), Eleanor Grant (Gesang), Gabriel Yared (Klavier), Marc Shaiman (Gesang und Klavier), Olga Scheps (Klavier), Frantisek Janoska (Klavier), Yury Revich (Violine), Rusanda Panfili (Violine), Hamidou Koita (Gesang), Juanjo Mosalini (Bandoneon), Juan Carlos Paniagua Bustamante (Akkordeon und Bandoneon), Thiam, Diabate & Friends (Perkussion), Rocio Murguia (Tangotanz), Martin Acosta (Tangotanz), Chor: Cantus Novus Wien, Orchester: ORF Radio-Symphonieorchester, Musikalische Leitung: Keith Lockhart.

(pt/MH)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ http://www.hollywoodinvienna.com

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright