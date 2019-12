Festspiele MV bekommen erstmals Intendantin

Schwerin/Berlin (MH) – Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bekommen erstmals eine Intendantin: Die Dramaturgin und Musikmanagerin Ursula Haselböck wurde am Dienstag in Schwerin als Nachfolgerin von Markus Fein vorgestellt, der zur Alten Oper Frankfurt wechselt. Die gebürtige Österreicherin übernimmt die Position zum 1. September 2020. Derzeit ist sie Dramaturgin am Konzerthaus Berlin.

Mit Haselböck (38) habe sich die Findungskommission einstimmig für eine Intendantin entschieden, "die das Wesen unseres Festivals überzeugend verkörpert: jung und neugierig, innovativ und traditionsbewusst, international vernetzt und der Region verpflichtet", sagte der kaufmännische Direktor der Festspiele, Toni Berndt. Die frühzeitige Klärung der Nachfolge des "so prägenden und verdienstvollen Intendanten" Fein ermögliche einen reibungslosen Wechsel an der Spitze der Festspielleitung, betonte der Aufsichtsratsvorsitzende Horst Klinkmann.

Gründungsintendant Matthias von Hülsen äußerte sich überzeugt, dass Haselböck "mit alpenländischem Esprit" die Festspiele weiter unwiderstehlich für das Publikum machen werde. "Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern sind eines der spannendsten Festivals überhaupt", erklärte die designierte Intendantin. "Mit jungen, aufstrebenden Künstlern, innovativen Programmideen und großartigen Spielstätten zeigen sie schon heute, wie klassische Musik morgen sein kann", sagte Haselböck. Sie freue sich darauf, die Zukunft der Festspiele mitzugestalten.

Für das Festspieljahr 2019 bilanzierte Intendant Fein mehr als 94.000 Besucher bei 191 Konzerten. Das sei ein immenser Zuschauerzuspruch auf Rekordniveau. "Damit festigen die Festspiele ihren Platz unter den drei führenden Musikfestivals in Deutschland", sagte er. Das Festival begeht im Sommer 2020 sein 30-jähriges Gründungsjubiläum.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Markus Fein wird Intendant der Alten Oper Frankfurt

(09.09.2019 – 17:59 Uhr)

➜ Weitere Artikel zu den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern

Link:

➜ http://www.festspiele-mv.de