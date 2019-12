Chemnitzer GMD wird Musikdirektor in Madrid

Chemnitz/Berlin (MH) – Der Chemnitzer Generalmusikdirektor Guillermo García Calvo wird zusätzlich Musikdirektor am Teatro de la Zarzuela in Madrid. In der spanischen Hauptstadt übernimmt er im Januar 2020 die Nachfolge von Óliver Díaz, teilten die Theater Chemnitz am Dienstag mit. Seinen Vertrag mit dem Haus und der Robert-Schumann-Philharmonie hat er kürzlich bis Sommer 2023 verlängert.

García Calvo, selbst gebürtiger Madrilene, gab sein Debüt am Teatro de la Zarzuela im Jahr 2012. Seitdem hat er dort Werke wie "Curro Vargas" und "La Tempestad" von Ruperto Chapí oder "Katiuska" von Pablo Sorozábal dirigiert, in dieser Saison folgt Tomás Bretóns "Farinelli". In Chemnitz leitete er seit 2017 unter anderem Wagners "Der Ring des Nibelungen", Beethovens "Fidelio", Boitos "Mefistofele" und Verdis "Maskenball". Im Januar 2020 folgt Wagners "Lohengrin".

