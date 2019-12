Daniele Squeo wird GMD in Kaiserslautern

Kaiserslautern/Berlin (MH) – Der italienische Dirigent Daniele Squeo wird neuer Generalmusikdirektor am Pfalztheater Kaiserslautern. Der 34-Jährige tritt ab der kommenden Saison die Nachfolge von Uwe Sander an, wie der Bezirksverband Pfalz am Freitag mitteilte. Sander hat die Position seit 2006 und bis Sommer 2020 inne und verlängert seinen Vertrag nicht.

Squeo ist seit 2016 als Erster Kapellmeister am Badischen Staatstheater Karlsruhe tätig. Er habe eine vorzügliche Ausbildung vorzuweisen und sei trotz seiner Jugend ein "bereits sehr erfahrener Dirigent", hieß es. Die Entscheidung für Squeo sei einstimmig auf Empfehlung des Ausschusses für Kunst, Kultur, pfälzische Geschichte und Volkskunde gefällt worden.

Der Generalintendant des Karlsruher Staatstheaters, Peter Spuhler, äußerte sich stolz über die Personalie: "Kaiserslautern hat eine ausgezeichnete Wahl getroffen." Squeo gehöre zu den großen Talenten unter den jungen Dirigenten. "Ich bin mir sicher, wir werden noch viel von ihm hören", sagte Spuhler.

