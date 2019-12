Klaus Florian Vogt wird zum Kammersänger ernannt

Hamburg/Berlin (MH) – Offiziell wird Klaus Florian Vogt erst am Sonntag zum Hamburger Kammersänger ernannt. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) überbrachte dem Tenor bereits am Freitag seine persönlichen Glückwünsche. Mit dem 49-Jährigen ehre der Senat "einen großen Sänger, dessen Weltkarriere in Hamburg begann", sagte Brosda im Rahmen einer Probe der Hamburgischen Staatsoper. Er freue sich, dass Vogts künstlerischer Weg ihn immer wieder in die Hansestadt zurückführe. "Mit der Ernennung zum Kammersänger würdigen wir seine herausragenden Leistungen und danken für seine enge Verbundenheit mit der Kulturstadt Hamburg."

Staatsopernintendant Georges Delnon betonte, Vogt sei ein immer gerne gesehener Gast an seinem Haus. "Hier, wo seine Weltkarriere ihren Anfang genommen hat, ist er nach wie vor bei Kolleginnen und Kollegen sowie beim Publikum hoch geschätzt und verehrt." Vogt äußerte sich sehr erfreut über die Ernennung zum Kammersänger, "besonders weil sie aus Hamburg kommt". Der Ehrentitel soll ihm am Sonntag (22. Dezember) im Anschluss an die "Lohengrin"-Vorstellung an der Staatsoper verliehen werden. Die Auszeichnung wird durch den Kulturamtsleiter Hans Heinrich Bethge überreicht.

Der 1970 in Heide (Schleswig-Holstein) geborene Vogt begann seine musikalische Karriere als Hornist im Philharmonischen Staatsorchester Hamburg. Mittlerweile zählt er zu den weltweit renommiertesten Sängern seines Fachs und hat sich besonders mit der Interpretation von Wagner-Partien einen Namen gemacht. Der Hamburgischen Staatsoper ist er weiterhin eng verbunden und als Solist regelmäßig an dem Haus zu Gast.

Der Hamburger Senat verleiht den Ehrentitel "Kammersänger" an Personen, die sich anerkannt hervorragende Verdienste auf dem Gebiet der Musik erworben haben. Zuletzt wurden 2017 die Mezzosopranistin Renate Spingler sowie die Tenöre Peter Galliard und Jürgen Sacher ausgezeichnet.

