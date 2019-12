Jahres-Rückblick 2019 in der klassischen Musik – Juni

Berlin (MH) – Daniel Barenboim bleibt weitere fünf Jahre Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper, und Teodor Currentzis tritt als Intendant der Permer Oper zurück. Diese und andere Ereignisse prägten den Monat Juni 2019 in der klassischen Musik.

4. Juni

Daniel Barenboims (76) Vertrag als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper wird um fünf Jahre bis 2027 verlängert. Kritik am Führungsstil Barenboims sei man nachgegangen, sagt Kultursenator Lederer. Die Vorwürfe hätten sich als rechtlich nicht relevant erwiesen.

6. Juni

Die Sopranistin Camilla Nylund wird zur Österreichischen Kammersängerin ernannt. Die aus Finnland stammende Sängerin erhält den Berufstitel auf der Bühne der Wiener Staatsoper, nach ihrem Auftritt als Kaiserin in Richard Strauss' "Die Frau ohne Schatten".

6. Juni

Daniel Barenboim feiert sein 50. Dirigierjubiläum bei den Berliner Philharmonikern. Der 76-Jährige präsentiert noch einmal das Programm, mit dem er im Juni 1969 am Pult des Orchesters debütiert hatte. Vom Publikum in der Philharmonie gibt es stürmischen Beifall.

7. Juni

Emanuel Scobel wird neuer Geschäftsführender Leiter des Leipziger Thomanerchores. Er wird Nachfolger von Stefan Altner, der Ende des Monats in den Vorruhestand geht. Scobel kommt in gleicher Position vom den Stuttgarter Hymnus Chorknaben.

7. Juni

Die Berliner Philharmoniker ernennen Daniel Barenboim zum Ehrendirigenten. Der 76-Jährige sei der Gastdirigent, der dem Orchester am engsten verbunden ist, erklärt Orchestervorstand Knut Weber: "Viele große Konzertabende bleiben uns in Erinnerung".

7. Juni

Die Plaza der Elbphilharmonie empfängt ihren zehnmillionsten Gast seit der Eröffnung vor zweieinhalb Jahren, die Portugiesin Rosy Ferreira (42) mit Ehemann und Sohn. Sie erhalten einen Gutschein für Konzertkarten, Hotel-Übernachtungen und ein Abendessen.

12. Juni

Dirigent Bernard Haitink (90) kündigt das Ende seiner Karriere nach 65 Jahren an. Sein letztes Konzert werde er am 6. September 2019 im schweizerischen Luzern dirigieren, sagt der Niederländer der Zeitung "De Volkskrant".

15. Juni

Der Bass Klaus Mertens (70) wird mit der Bach-Medaille der Stadt Leipzig ausgezeichnet. " "Ganze Generationen haben seine wunderbare Stimme im Ohr", sagt Oberbürgermeister Jung bei der Ehrung.

17. Juni

Der Dirigent und Klarinettist Karl-Heinz Steffens erhält das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Damit würdigt man seine künstlerischen Leitungen sowie sein bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Aibach-Friedberg.

18. Juni

Die Wiener Staatsoper gründet ein Studio für junge Opernsänger. Das Nachwuchsprogramm richtet sich an Künstler mit abgeschlossenem Gesangsstudium, deren Talent und Können eine Karriere auf internationalem Niveau versprechen. Start soll im Herbst 2020 sein.

19. Juni

Das Rheingau Musik Festival organisiert seine Führungsebene neu: Marsilius Graf von Ingelheim (33) wird Geschäftsführer. Mitgründer Michael Herrmann bleibt Intendant und Vorsitzender der Geschäftsführung. Claus Wisser leitet weiterhin den Festival-Förderverein.

21. Juni

Der Dirigent Teodor Currentzis tritt zum September als Intendant des Staatlichen Opern- und Ballett-Theaters im russischen Perm zurück. Gründe nennt er zunächst nicht. Eine Woche später spricht er von Problemen mit Behörden und Politikern.

21. Juni

Die 2017 entstandene Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach hat einen musikalischen Leiter gefunden: Der gebürtige Münchner Markus Huber (50) wird zur Saison 2019/20 Nachfolger von Interims-Chefdirigent Russell Harris.

23. Juni

Der polnische Tenor Piotr Beczała wird zum Österreichischen Kammersänger ernannt. Der 52-Jährige erhält den Berufstitel auf der Bühne der Wiener Staatsoper verliehen, nach seinem Auftritt als Cavaradossi in Giacomo Puccinis "Tosca".

24. Juni

Das Festspielhaus Baden-Baden bekommt eine neue Geschäftsführerin. Ab Herbst 2019 übernimmt die Managerin Ursula Koners die Funktion von Michael Drautz, der das Haus nach 21 Jahren verlässt.

24. Juni

Der Künstlerische Betriebsdirektor der Bayerischen Staatsoper, Henning Ruhe, geht an die Göteborger Oper. Dort wird er Künstlerischer Leiter Oper/Drama. Er übernimmt die Position am 1. Januar 2020 zu 50 Prozent und bleibt bis Saisonende parallel noch in München.

25. Juni

Der Dramaturg und Kulturmanager Tobias Wolff soll neuer Intendant der Oper Leipzig werden. Der gebürtige Koblenzer übernimmt am 1. August 2022 die Nachfolge von Ulf Schirmer, dessen Intendanz nach zwei Amtszeiten regulär endet.

28. Juni

Der Direktor der Wiener Staatsoper, Dominique Meyer, wird neuer Intendant der Mailänder Scala. Der Franzose soll im Sommer 2021 die Nachfolge von Alexander Pereira antreten. Dessen im Februar 2020 auslaufender Vertrag wurde bis Juni 2021 verlängert.

