Bayerische Staatsoper zeigt "Snow Queen" im Livestream

München/Berlin (MH) – Vor einer Woche hatte Hans Abrahamsens "The Snow Queen" Premiere an der Bayerischen Staatsoper. Die erste Oper des dänischen Komponisten feierte in München ihre englischsprachige Erstaufführung. Für die Inszenierung von Andreas Kriegenburg gab es viel Applaus und einige Buhrufe. Die Vorstellung am (heutigen) Samstag überträgt die Staatsoper als Livestream im Internet.

Die Hauptrolle der Gerda gibt Barbara Hannigan. Neben der kanadischen Sopranistin sind Peter Rose als Snow Queen und Rachael Wilson in der Hosenrolle des Kay zu erleben. Am Pult des Bayerischen Staatsorchesters steht Cornelius Meister, der Generalmusikdirektor der Stuttgarter Staatsoper.

Die audiovisuelle Live-Übertragung der Oper "The Snow Queen" beginnt um 19:30 Uhr auf ➜ staatsoper.tv. Danach steht die Vorstellung bis zum 29. Januar 2020 als Video-on-Demand zur Verfügung. Die Livestreams der Bayerischen Staatsoper sind für die Zuschauer kostenfrei abrufbar.

