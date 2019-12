Jahres-Rückblick 2019 in der klassischen Musik – Juli

Berlin (MH) – Jan Nast wechselt von der Dresdner Staatskapelle zu den Wiener Symphonikern, und Herbert Blomstedt wird Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker. Diese und andere Ereignisse prägten den Monat Juli 2019 in der klassischen Musik.

1. Juli

Der Orchesterdirektor der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Jan Nast (53), wird neuer Intendant der Wiener Symphoniker. Der gebürtige Berliner übernimmt die Nachfolge von Johannes Neubert, der 2019/20 zum Orchestre National de France nach Paris wechselt.

3. Juli

Die Theaterregisseurin Barbara Frey (56) übernimmt ab November 2020 die künstlerische Leitung der Ruhrtriennale. Die Schweizerin gestaltet die drei Spielzeiten 2021 bis 2023. Sie wird nach der aktuellen Intendantin Stefanie Carp die zweite Frau auf dem Posten sein.

8. Juli

Der Generalmusikdirektor des Theaters Ulm, Timo Handschuh, wird seinen Vertrag nicht über die Saison 2020/21 hinaus verlängern. Der 44-Jährige will sich nach dann zehn Spielzeiten neuen künstlerischen Herausforderungen zuwenden.

9. Juli

Engelbert Humperdincks "Hänsel und Gretel" war 2017/18 die meistgespielte Oper in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es gab 37 Inszenierungen (davon 34 in Deutschland) und 254 Aufführungen (239), so der Deutsche Bühnenverein.

10. Juli

Der Dirigent Alexander Liebreich bleibt weitere drei Jahre Intendant des Richard-Strauss-Festivals in Garmisch-Partenkirchen. Der Marktgemeinderat bestätigt den 51-Jährigen mit großer Mehrheit für die Spielzeiten 2021 bis 2023 im Amt.

12. Juli

Zum 50. Geburtstag wird Startenor Jonas Kaufmann in der Bayerischen Staatsoper mit der Meistersinger-Medaille geehrt. Intendant Nikolaus Bachler überreicht die Porzellanplakette nach der Aufführung von Giuseppe Verdis "Otello".

17. Juli

Der Chefdirigent des Münchner Rundfunkorchesters, Ivan Repušić, bleibt drei weitere Jahre im Amt. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichnen BR-Intendant Ulrich Wilhelm und der Kroate. Repušić, der 2017 angetreten ist, wird den Klangkörper somit bis 2023 leiten.

18. Juli

Der norwegische Tenor Tom Martinsen stirbt im Alter von 62 Jahren. "Die Semperoper Dresden ist erschüttert über den plötzlichen Tod ihres hoch geschätzten Kollegen", erklärt das Haus über sein langjähriges Ensemblemitglied.

19. Juli

Mit einem Konzert des BR-Symphonieorchesters unter der Leitung von Susanna Mälkki startet das erste Riga Jurmala Music Festival. Die finnische Dirigentin ist für den erkrankten Mariss Jansons eingesprungen. Bis Ende August folgen weitere Konzerte internationaler Stars.

22. Juli

Der Musikdirektor des Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Antonio Pappano, bleibt bis Dezember 2023 im Amt. Sein Vertrag wird entsprechend verlängert. Der britisch-italienische Dirigent steht seit 2005 an der Spitze des renommierten Klangkörpers.

24. Juli

Den "Ring des Nibelungen" von Richard Wagner bei den Bayreuther Festspielen soll 2020 ein junges Team realisieren. Die musikalische Leitung der Tetralogie übernimmt der Finne Pietari Inkinen (39), Regie führt der Österreicher Valentin Schwarz (* 1989).

25. Juli

Das historische Musikarchiv im Wiener Stephansdom ist ein Jahr nach einem Wasserschaden gerettet. Tausende, teils wertvolle und einzigartige Notenblätter aus drei Jahrhunderten wurden getrocknet und wieder aufbereitet.

25. Juli

Das London Philharmonic Orchestra bekommt erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder einen Chefdirigenten aus Großbritannien. Im September 2021 übernimmt Edward Gardner den Posten. Der 44-Jährige wird Nachfolger von Vladimir Jurowski, der das LPO seit 2007 leitet.

26. Juli

Die Wiener Philharmoniker ernennen den schwedisch-amerikanischen Dirigenten Herbert Blomstedt (92) zu ihrem Ehrenmitglied. "Wir sind ihm persönlich sehr eng verbunden und für viele außergewöhnliche Konzerterlebnisse dankbar", so Orchestervorstand Froschauer.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Jahres-Rückblick 2019

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ http://klassik-nachrichten-agentur.de