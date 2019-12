Sonntag 29. Dezember 2019 / 14:55 – 16:35 Uhr

ARTE

Dokumentation (Frankreich 2019, Erstausstrahlung) Zum 200. Geburtstag von Jacques Offenbach: "Odyssee Offenbach" schildert die Karriere des virtuosen Musikers und genialen Komponisten Jacques Offenbach. Der gebürtige Deutsche und Wahlfranzose schuf zahllose Werke und gilt als Erfinder der Operette, des wohl französischsten aller musikalischen Genres.

Die Operette wurde im Zweiten Kaiserreich zum Symbol für das Pariser Lebensgefühl. Beim Publikum kam die Mischung aus Kunst und Unterhaltung gut an; dennoch waren Offenbachs Operetten keine unbedeutende Unterhaltungsmusik, wie ihm vorgeworfen wurde, sondern sind mit Satire und Kritik an den Verhältnissen und der Obrigkeit gespickt.

Regisseur François Roussillon zeichnet gemeinsam mit Jean-Claude Yon, einem der führenden Offenbach-Biografen, den Werdegang des Musikers nach, der im Laufe seiner Karriere nicht weniger als 120 Werke komponierte, sie daneben teilweise auch inszenierte und den Betrieb der Spielstätten gerne selbst in die Hand nahm.

Wichtige Ereignisse im Leben Offenbachs werden in der Dokumentation durch Spielszenen beleuchtet, die seine Familie, seine Mitarbeiter, aber auch große Sängerinnen zeigen, die ihn zu berühmten Operettenpartien inspirierten. Eine unterhaltsame und kenntnisreiche Hommage an den Komponisten, dessen Leidenschaft für die Oper ihn bis an sein Lebensende nicht losließ: "Hoffmanns Erzählungen", ein Werk, an dem er bis zu seinem Tod arbeitete, blieb unvollendet.

Ein opulenter und farbenprächtiger Bilderbogen mit den Bühnendarstellern Michel Fau und Nicolas Briançon, den drei Starsängerinnen Stéphanie d’Oustrac, Marianne Crebassa und Jodie Devos und dem jungen Filmschauspieler Robert Hatisi als schillerndem Jacques Offenbach. Daneben lassen Interviews mit Experten und Künstlern sowie umfangreiches Archivmaterial das bewegte Leben des Komponisten Revue passieren.

