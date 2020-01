Neujahrskonzert 2020 aus dem Teatro La Fenice in Venedig

Mittwoch, 01. Januar 2020 / 18:15 – 19:20 Uhr

Konzert (Italien, Live-Übertragung) Zum 17. Mal findet im Teatro La Fenice in Venedig das traditionelle Neujahrskonzert statt. Wie jedes Jahr wird der zweite Teil des Konzertes, der dem großen Opernrepertoire gewidmet ist, für das Fernsehen aufgezeichnet. Der mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Koreaner Myung-Whun Chung dirigiert zum dritten Mal in Folge Orchester und Chor des Teatro La Fenice. Die Sopranistin Francesca Dotto und der Tenor Francesco Demuro konnten als Solisten gewonnen werden.

Die italienische Sopranistin Francesca Dotto ist dem italienischen Publikum bereits seit 2011/2012 bekannt. Sie trat als Musetta in Puccini’s "La Bohème" auf und gastierte unter anderem am Teatro dell’Opera in Rom, "Festival dei Due Mondi" in Spoleto, Teatro di San Carlo in Neapel, Teatro del Maggio Musicale Florenz, Teatro Petruzzelli in Bari, an der Griechischen Nationaloper, der Wiener Staatsoper, der Tokyo Bunka Kaikan, am NCPA in Peking und an der Royal Danish Oper in Kopenhagen.

Der sardische Tenor Francesco Demuro ist eine feste Größe an internationalen Opernhäusern und sang unter anderem im Teatro La Fenice, an der Opéra de Monte-Carlo, der Metropolitan Opera, der Staatsoper Unter den Linden und der Semperoper Dresden. Zu seinen Paraderollen gehören der Foresto in "Attila" beim Festival Verdi am Teatro Regio in Parma und der Cassio in "Otello" im Festspielhaus Baden-Baden.

Die festliche Stimmung wird durch die Atmosphäre des wunderschönen Opernhauses im klassizistischen Stil sowie durch Tanzeinlagen des Balletts aus Neapel unterstrichen. Mit ihnen tanzen in diesem Jahr Primaballerina Olga Smirnova und Jacopo Tissi aus dem renommierten Bolschoi in Moskau.

(pt/MH)

