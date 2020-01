Aus Neuwirth-Oper "Orlando" wird Kirchen-Lied gestrichen

Wien (dpa/MH) – Ein in der Oper "Orlando" von Olga Neuwirth verwendetes Lied wird aus der Partitur gestrichen und aus allen Ton- und Filmaufnahmen geschnitten. Damit reagiert der Ricordi-Verlag nach Angaben vom Dienstag auf den Druck einer Erbengemeinschaft, die das Stück "Danke für diesen guten Morgen" missverständlich verwendet sieht. Im zehnten Bild der am 8. Dezember 2019 an der Wiener Staatsoper uraufgeführten Oper singen gläubige Kinder das Lied, fallen aber in die Arme eines Priesters, der sie missbraucht.

Das Lied in diesem Kontext zu verwenden, entspreche nicht dem Willen des Komponisten Martin Gotthard Schneider (1830-2017), so die Verlage Bärenreiter und Gustav Bosse. "Das Lied wird in einer karikierend-entwürdigenden Form dafür verwendet, die Bigotterie in der Gesellschaft darzustellen."

Nach Angaben der Staatsoper lag eine vorläufige Genehmigung für die Verwendung des Liedes vor. Alle fünf geplanten Vorstellungen der auch international stark beachteten Aufführung seien ausverkauft gewesen. Aktuell gebe es keine Pläne zur Wiederaufnahme des Stücks, sagte ein Sprecher der Staatsoper.

