Stiftung Händel-Haus Halle zieht positive Jahresbilanz

Halle/Berlin (MH) – Die Stiftung Händel-Haus hat eine positive Besucherbilanz für das Jahr 2019 gezogen. Die Händel-Festspiele im Frühling lockten wie 2018 rund 58.000 Gäste an, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Zu den Konzerten und Veranstaltungen im Händel-Haus und dem Wilhelm-Friedemann-Bach-Haus kamen fast 30.000 Menschen, fast genauso viele wie in den Vorjahren.

Insgesamt boten die beiden Komponisten-Museen mehr als 200 Veranstaltungen, darunter Konzertreihen, Vorträge und Führungen. Zu sehen waren neben den Dauerausstellungen "Händel – der Europäer" und "Historische Musikinstrumente" im Händel-Haus und der Ausstellung "Musikstadt Halle" im Wilhelm-Friedemann-Bach-Haus, auch die Jahresausstellung "Ladies first".

Das Händel-Haus in Halle (Saale) ist das Geburtshaus des Komponisten Georg Friedrich Händel (1695-1759).

