Italienischer Tenor Giorgio Merighi gestorben

Wien/Berlin (MH) – Die Wiener Staatsoper trauert um Giorgio Merighi. Wie das Haus am Montag mitteilte, starb der italienische Tenor am Sonntag im Alter von 80 Jahren in der mittelitalienischen Stadt Jesi. Er sei länger krank gewesen, sagte seine Frau der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Merighi trat an den bedeutendsten Opernhäusern Europas auf, darunter an der Deutschen Oper Berlin, dem Teatro alla Scala in Mailand und dem Royal Opera House London. An der Wiener Staatsoper debütierte er 1967 als Pinkerton in "Madama Butterfly". Bis 1989 sang er dort 40 Vorstellungen in zehn verschiedenen Rollen. Von 1992 bis 1994 wirkte er als künstlerischer Direktor des Theaters Pergolesi in Jesi.

