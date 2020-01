Oper Frankfurt zeigt Wagners "Tristan und Isolde"

Frankfurt am Main/Berlin (MH) – Die Oper Frankfurt bringt am (heutigen) Sonntag eine Neuinszenierung von Richard Wagners "Tristan und Isolde" heraus. 1865 wurde das Werk am Münchner Nationaltheater uraufgeführt. Die letzte Frankfurter Inszenierung feierte die Oper 2003 unter der Regie von Christof Nel. Bei der aktuellen Produktion übernimmt Katharina Thoma, ehemals Regieassistentin am Haus, die Spielleitung.

In der Rolle der Isolde gibt die Engländerin Rachel Nicholls ihr Frankfurt-Debüt. An ihrer Seite verkörpert Ensemblemitglied Vincent Wolfsteiner den Tristan. Auch Andreas Bauer Kanabas (König Marke) und Claudia Mahnke (Brangäne) zählen zum Frankfurter Sängerstamm. Christoph Pohl vom Ensemble der Dresdner Semperoper gastiert erneut und gibt den Kurwenal. Alle übrigen Partien sind mit Ensemblemitgliedern und wenigen Gästen besetzt. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Sebastian Weigle.

