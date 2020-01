Mark Rohde wird Schweriner Generalmusikdirektor

Schwerin/Berlin (MH) – Der Dirigent Mark Rohde wird neuer Generalmusikdirektor des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin. Der 44-Jährige werde das Amt mit Beginn der Spielzeit 2020/21 antreten, teilte das Haus am Freitag mit. Der gebürtige Hamburger folgt auf Daniel Huppert, der Anfang dieser Saison zu den Bergischen Symphonikern gewechselt ist. Derzeit ist Rohde stellvertretender GMD am Nationaltheater Mannheim.

Der künftige Generalmusikdirektor bringe ein hohes Maß an Erfahrung in musikalischer Leitung mit, hieß es. Seine Ernennung zur nächsten Spielzeit bedeute für die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin und das Musiktheater die Gewährleistung einer kontinuierlichen Arbeit, auch über den anstehenden Intendantenwechsel hinaus. Als Nachfolger von Lars Tietje, dessen Vertrag nicht verlängert wird, soll im Frühjahr über eine Doppelspitze aus künstlerischem und kaufmännischem Leiter entschieden werden.

Dem Schweriner Publikum ist Rohde bereits durch verschiedene Auftritte bekannt. So leitete er in der Saison 2018/19 ein Sinfoniekonzert der Staatskapelle und Anfang dieses Monats eine Aufführung der Verdi-Oper "Rigoletto".

Rohde studierte Violine und Dirigieren in Frankfurt am Main und Hamburg. 2011 wurde er 1. Kapellmeister an der Staatsoper Hannover. In seiner Laufbahn dirigierte er unter anderem die Münchner Philharmoniker, das Beethoven Orchester Bonn, die NDR Radiophilharmonie und die Litauische Nationalphilharmonie. Gastspiele führten ihn an Häuser wie die Deutsche Oper am Rhein, das Staatstheater Nürnberg, das Theater St. Gallen und das Theater Linz.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Daniel Huppert wird Generalmusikdirektor der Bergischen Symphoniker

(24.09.2018 – 23:50 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin

Links:

➜ http://www.mecklenburgisches-staatstheater.de