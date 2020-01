Komische Oper Berlin zeigt Operette "Frühlingsstürme"

Berlin (MH) – Mit Jaromír Weinbergers "Frühlingsstürme" bringt die Komische Oper Berlin die "letzte Operette der Weimarer Republik" zurück auf die Bühne. Am 20. Januar 1933 im Berliner Admiralspalast uraufgeführt, fiel nach knapp zwei Monaten der letzte Vorhang für den Dreiakter und er geriet in Vergessenheit. 87 Jahre später inszeniert der Chefintendant und Chefregisseur der Komischen Oper, Barrie Kosky, eine Neuproduktion. Premiere ist am (heutigen) Samstag.

Die von Gustav Beer erdachte Handlung ist ein musikalisches Verwirrspiel um Liebe und Politik, angesiedelt in China und Italien. Die verschollene Orchesterpartitur wurde von Norbert Biermann rekonstruiert und neu arrangiert. Die musikalische Leitung übernimmt Jordan de Souza.

Das lyrisch-dramatische Liebespaar verkörperten in der Uraufführung Richard Tauber als japanischer Offizier Ito und Jarmila Novotná als russische Generalswitwe Lydia Pawlowska. In der Neuinszenierung übernehmen Tansel Akzeybek (Ito) und Vera-Lotte Boecker (Lydia) die Partien. Auch die weiteren Rollen sind mit Ensemblemitgliedern besetzt, etwa Dominik Köninger als Roderich oder Alma Sadé als Tatjana. An ihrer Seite gibt der Schauspieler Stefan Kurt den General Wladimir Katschalow.

Mit "Frühlingsstürme" setzt die Komische Oper Berlin ihre Serie von Operetten-Entdeckungen aus der Weimarer Republik fort. Gleichzeitig bildet die Inszenierung den Auftakt zu einem Weinberger-Schwerpunkt des Hauses, der im März mit einer Neuproduktion des vergessenen Welterfolgs "Schwanda, der Dudelsackpfeifer" und einem Festival fortgesetzt wird.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Die Premiere wird am 25. Januar 2020 ab 19:00 Uhr im Internet als Livestream übertragen: ➜ https://operavision.eu/de/bibliothek/auffuehrungen/opern/spring-storms-komische-oper-berlin

Mehr zu diesem Thema:

➜ "La traviata" an Komischer Oper Berlin gefeiert

(01.12.2019 – 23:13 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Komischen Oper Berlin

Link:

➜ http://www.komische-oper-berlin.de