Beethoven bei der Folle Journée in Nantes 2020

Sonntag, 02. Februar 2020 / 17:30 – 19:10 Uhr

ARTE

Musik (Frankreich, Live-Übertragung) Die diesjährige Folle Journée feiert mit der Welt Beethovens 250. Geburtstag. Musikalische Leiterin des Festivalausklangs ist die chinesische Dirigentin Xian Zhang. Es spielen das Orchestre Philharmonique de Radio France sowie junge und bekannte Solisten. Sie interpretieren Ausschnitte aus beliebten Werken des Revolutionärs der Wiener Klassik: der Mondscheinsonate, der Symphonie Nr. 7, dem Violinkonzert oder dem Klavierkonzert Nr. 4. Auch weniger bekannte kammermusikalische Stücke werden aufgeführt, wie das Bläseroktett Es-Dur und die Sonate für Violine und Klavier Nr. 4 "Frühlingssonate".

Die Folle Journée von Nantes ist eines der beliebtesten Klassikfestivals in ganz Frankreich. Mit über 300 Konzerten und rund 150.000 Besuchern in nur fünf Tagen im Kongresszentrum der bretonischen Stadt bietet die Folle Journée Klassik im großen Stil an. Für den Namen bedienten sich die Veranstalter bei Mozart. "La Folle Journée" – der tolle Tag – ist der Titel der französischen Vorlage zu Mozarts "Hochzeit des Figaro". Es handelt sich um George Beaumarchais' Theaterstück "Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit".

2020 ist das Festival einem Zeitgenossen von Mozart gewidmet: Ludwig van Beethoven. Beethoven war 16 Jahre alt, als er bei Mozart vorsprach, um dessen Schüler zu werden. Die Folle Journée bietet in diesem Jahr unter dem Mozart-Motto vier Tage lang Musik von und um Beethoven.

ARTE sendet das Abschlusskonzert live und bietet eine Reihe von Konzerten in der Mediathek an.

