Ludwig van Beethoven: Tripelkonzert – 20 Jahre West-Eastern Divan Orchestra

Konzert (Deutschland 2019, Erstausstrahlung) Das West-Eastern Divan Orchestra feierte 2019 seinen 20. Geburtstag mit einem besonderen Konzert und prominenten Solisten: Anne-Sophie Mutter (Violine), Yo-Yo Ma (Violoncello) und Daniel Barenboim (Klavier). Das "Tripelkonzert" für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester komponierte Ludwig van Beethoven um 1804 in Wien. Es ist seine einzige Orchesterkomposition für drei Soloinstrumente und wird auch als "heimliches Cellokonzert" bezeichnet, da das Cello in diesem Werk eine hervorgehobene Rolle spielt.

1999 hatten Daniel Barenboim, Edward Said und Bernd Kauffmann junge Musiker aus verschiedenen Ländern des Nahen Ostens in die europäische Kulturhauptstadt Weimar eingeladen, um durch das gemeinsame Musizieren einen Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen zu ermöglichen. Benannt nach Goethes Gedichtsammlung "West-östlicher Divan" ist das Ensemble, das zu gleichen Teilen aus israelischen und arabischen Musikern besteht, längst zu einem festen Bestandteil des internationalen Musiklebens geworden. Im Sommer treten sie regelmäßig bei den Salzburger Festspielen und in der Berliner Waldbühne auf.

Der amerikanische Starcellist Yo-Yo Ma war bereits 1999 beim ersten Workshop des Orchesters in Weimar zu Gast. Anlässlich des Festkonzerts zum 20-jährigen Bestehen in der Berliner Philharmonie wurden Yo-Yo Ma und Anne-Sophie Mutter zu Ehrenmitgliedern des West-Eastern Divan Orchestra ernannt.

