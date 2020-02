Schleswig-Holstein Musik Festival mit Carl-Nielsen-Fokus

Lübeck/Berlin (MH) – Das Schleswig-Holstein Musik Festival rückt in diesem Jahr den Komponisten Carl Nielsen in den Mittelpunkt. "Wir werden die umfassendste Carl Nielsen-Präsentation liefern, die es jemals außerhalb Dänemarks gegeben hat", sagte Intendant Christian Kuhnt am Donnerstag in Kiel. In rund 60 Konzerten widmen sich Künstler wie Sabine Meyer, Magali Mosnier und Nikolaj Szeps-Znaider sowie Ensembles wie das Royal Danish Orchestra, das Swedish Chamber Orchestra und das NDR Elbphilharmonie Orchester dem Werk des dänischen Komponisten (1865-1931).

Porträtkünstler der diesjährigen Festivalausgabe ist der Harfenist Xavier de Maistre. Der Franzose gestaltet insgesamt 18 Konzerte mit eigens ausgewählten Programmen. Dazu lädt er Künstler wie den Tenor Rolando Villazón, die Geigerin Baiba Skride, den Cellisten Daniel Müller-Schott und das Royal Stockholm Philharmonic Orchestra ein. Mit dem Mahler Chamber Orchestra gewährt de Maistre den Besuchern Einblicke in eine gemeinsame Probe.

Deutschlands größtes klassisches Musikfestival findet vom 4. Juli bis zum 30. August statt. Auf dem Programm stehen 217 Konzerte sowie fünf "Musikfeste auf dem Lande", ein Kindermusikfest und zwei Kinderkulturfeste. Neu ist ein Sommerfest mit dem israelischen Mandolinisten Avi Avital an einem Wochenende auf dem Knivsberg in Dänemark sowie die A-cappella-Nacht mit The King’s Singers in der Lübecker Musik- und Kongresshalle. Insgesamt gibt es 126 Spielstätten an 72 Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Süd-Dänemark und im Norden Niedersachsens.

2019 lockte das Festival 193.000 Besucher an. Die Auslastung betrug 91 Prozent. In diesem Jahr stehen rund 197.000 Eintrittskarten zur Verfügung. Der Etat beläuft sich nach Veranstalterangaben auf rund 12,3 Millionen Euro. Das Land Schleswig-Holstein gibt gut 1,2 Millionen Euro dazu.

