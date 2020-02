Rademann verlängert bei Stuttgarter Bachakademie

Stuttgart/Berlin (MH) – Der Akademieleiter der Internationalen Bachakademie Stuttgart, Hans-Christoph Rademann, bleibt weitere vier Jahre im Amt. Der Dirigent und Spezialist für Alte Musik habe seinen Vertrag bis 2024 verlängert, teilte die Akademie am Dienstag mit.

Der gebürtige Dresdner leitet die Akademie seit 2013. "Meine Stuttgarter Tätigkeit bei der Bachakademie ist für mich inspirierend und beflügelnd, sie weiter fortsetzen zu können, eine große Freude und Ehre", erklärte der 54-Jährige.

Mit der Entscheidung für ein eigenes Barockorchester und einen nach aufführungspraktischen Kriterien zusammengestellten Chor sowie dem federführend von Rademann initiierten Musikvermittlungsprojekt BachBewegt! habe die Bachakademie einen neuen Weg eingeschlagen, hieß es in der Mitteilung. In der kommenden Amtsperiode stünden zukunftsweisende Neuerungen an. Unter anderem wurde das Musikfest Stuttgart neu konzipiert.

(wa)

