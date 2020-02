Unbekanntes Beethoven-Stück wird uraufgeführt

Wien/Berlin (MH) – Ein unbekanntes Klavierstück Ludwig van Beethovens wird am (heutigen) Donnerstag in Wien uraufgeführt. Die 16-taktige Komposition zeige vom musikalischen Charakter her Züge eines Ländlers, teilte der Verlag Universal Edition mit. Die Pianistin Doris Adam spielt die Neuentdeckung im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung "Beethoven und seine Verleger" in der Wienbibliothek.

Das Werk fand der Chefredakteur der Wiener Urtext Edition, Jochen Reutter, in der Musiksammlung der Wienbibliothek auf einem Doppelblatt mit Skizzen Beethovens aus den Jahren 1790 bis 1792. Schon vor längerer Zeit habe man am Ende der vierten Seite unter einer Vielzahl von Skizzen ein Andante genanntes Klavierstück entdeckt. Dass sich aber auch auf der ersten Seite ein vollständiges kleines Klavierstück verbirgt, sei bislang unbekannt geblieben. "Es trägt keinen Titel und beginnt nicht am Anfang, sondern erst gegen Ende einer Zeile, unmittelbar im Anschluss an eine vorhergehende Skizze, was die Auffindbarkeit erschwert", erklärte der Verlag.

Beethoven habe die Melodiestimme des Stücks lückenlos aufgezeichnet, an wenigen Stellen sogar überarbeitet, und die Begleitung in abgekürzter Form notiert. Das Werk trage weder Opuszahl noch WoO-Nummer. Es soll als Erstausgabe der Wiener Urtext Edition veröffentlicht werden.

