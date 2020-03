Chopin-Klavierwettbewerb verschiebt Vorrunde

Warschau/Berlin (MH) – Der Internationale Chopin-Wettbewerb in Warschau verschiebt die für April geplante Vorrunde auf September. Grund ist die vorübergehende Absage aller Kulturveranstaltungen durch die polnische Regierung wegen der Verbreitung des neuartigen Coronavirus, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Der neue Zeitplan für die Vorrunde soll in Kürze veröffentlicht werden.

Die 18. Ausgabe des Wettbewerbs beginnt am 3. Oktober, das Finale findet vom 18. bis 20. Oktober statt. Vom 21. bis 23. Oktober folgen Preisträgerkonzerte.

Der Chopin-Klavierwettbewerb wird seit 1927 alle fünf Jahre organisiert und zählt zu den renommiertesten Musikwettbewerben der Welt. Zudem ist es einer der wenigen Klavierwettbewerbe, die dem Werk eines einzigen Komponisten gewidmet ist. Zu den Gewinnern zählen heute berühmte Künstler wie Maurizio Pollini, Martha Argerich und Krystian Zimerman. Für die letzte Ausgabe des Wettbewerbs 2015 hatte die Jury aus mehr als 450 Bewerbungen 78 junge Pianisten aus 20 Ländern eingeladen. Zehn Kandidaten kamen bis in das Finale, Sieger wurde der Südkoreaner Seong-Jin Cho.

Namenspatron Frédéric Chopin wurde 1810 in Zelazowa Wola nahe Warschau geboren. Der Komponist, Pianist und Klavierpädagoge lebte ab 1831 in Paris, wo er 1849 starb.

