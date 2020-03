Musikfest Bremen: Intendant optimistisch für Sommer

Bremen/Berlin (MH) – Das Musikfest Bremen plant in diesem Jahr 43 Konzerte von der Renaissance bis zur Gegenwart. Auch wenn das kulturelle Leben durch die Coronavirus-Krise momentan zum Erliegen gekommen ist, sei er "umso optimistischer, dass wir mit unseren Veranstaltungen vom 29. August bis zum 19. September den derzeit fehlenden Genuss gemeinsam besuchter Konzerte wieder zu einem Erlebnis machen, dem die Menschen erwartungsfroh entgegenfiebern", sagte Intendant Thomas Albert am Dienstag.

Für den Eröffnungsabend "Eine große Nachmusik" sind 27 Konzerte in drei Zeitschienen rund um den Bremer Marktplatz vorgesehen. Dazu haben sich unter anderem das Pariser Insula Orchestra mit Chefdirigentin Laurence Equilbey, der britische Tenor Ian Bostridge und das israelische Shalosh Trio angekündigt. Im Opernprogramm des Festivals präsentieren das italienische Originalklang-Ensemble Europa Galante und Fabio Biondi die deutsche Erstaufführung von Antonio Vivaldis "Argippo".

Marc Minkowski und Les Musiciens du Louvre interpretieren Georg Friedrich Händels Oratorium "Messias" in der selten zu hörenden, um Holz- und Blechbläserstimmen erweiterten Bearbeitung von Mozart. Als Beitrag zum Beethoven-Jahr bringt das katalanische Künstlerkollektiv La Fura dels Baus die 6. Sinfonie des Komponisten als multimediale Inszenierung "Pastoral for the Planet" auf die Bühne. Hammerflügel-Spezialist Kristian Bezuidenhout und das Chiaroscuro Quartet lassen Mozarts Klavierkonzert Nr. 12 A-Dur KV 414 und Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur in den jeweiligen Kammermusik-Fassungen erklingen.

Das Musikfest Bremen wurde 1989 von Intendant Albert auf Initiative des Bremer Senats und Partnern aus der Wirtschaft als Projekt zur Stärkung der kulturellen Strahlkraft des Standortes gegründet. Das Programm setzt bewusst auf stilistische Vielfalt und Bandbreite. Oper, Sinfonik, Chor- und Kammermusik sowie Soloabende werden an verschiedenen Spielstätten in und um Bremen und Bremerhaven sowie im niederländischen Groningen aufgeführt. Seit 1998 wird der Bremer Musikfest-Preis an herausragende Künstler verliehen, die bei dem Festival auftreten. Zudem gibt es einen Förderpreis in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Teodor Currentzis erhält Bremer Musikfest-Preis

(11.07.2019 – 15:12 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Musikfest Bremen

Link:

➜ http://www.musikfest-bremen.de