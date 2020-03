Über 130.000 Euro Spenden für freischaffende Musiker

Berlin (MH) – Der Spendenaufruf der Deutschen Orchester-Stiftung zugunsten freischaffender Musiker hat innerhalb der ersten vier Tage mehr als 131.000 Euro erbracht. "Ich bin begeistert über die Resonanz und die Solidarität in der Musikszene, nicht nur im Klassikbereich", sagte der Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung, Gerald Mertens, am Freitag.

Einzelne Orchester hätten bis zu 20.000 Euro gespendet, Einzelpersonen bis zu 10.000 Euro. Der italienische Pop-Sänger Giovanni Zerralla habe ein Wohnzimmerkonzert im Internet übertragen und mehr als 150.000 Follower zu Spenden für die Aktion aufgerufen.

Die Stiftung will Freischaffenden helfen, die durch Absagen aller Konzerte und Veranstaltungen in Existenznot geraten sind. Mit der Spendenaktion soll kurzfristig und unbürokratisch eine finanzielle Überbrückung ausgezahlt werden. Bisher liegen mehr als 1.300 Hilfsanträge Betroffener vor, hieß es. Daher soll in den nächsten Tagen das Spendenziel von 250.000 Euro erreicht werden.

Das Spendenkonto lautet: Deutsche Orchester-Stiftung – Kennwort: Nothilfefonds IBAN: DE35 1004 0000 0114 1514 05 BIC: COBADEFFXXX

(wa)

Link:

➜ http://www.orchesterstiftung.de