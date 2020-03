Don Giovanni – NDR Klassik Open Air

Samstag, 28. März 2020 / 13:25 – 16:30 Uhr

Musik (Deutschland 2018) Das "NDR Klassik Open Air" lockt alljährlich Opernfans in den Maschpark in Hannover. 2018 spielte die NDR Radiophilharmonie die Oper "Don Giovanni" von Wolfgang Amadeus Mozart. Erstmals stand bei der Veranstaltung Chefdirigent Andrew Manze am Pult. Neu in diesem Jahr dabei war zudem der NDR Chor.

Als Gesangssolisten sind international gefeierte Künstler zu Gast. Ludovic Tézier singt die Titelrolle. In den weiteren Rollen sind Malin Byström als Donna Anna und Luca Pisaroni als Leporello zu erleben. Der Tenor Paolo Fanale gibt den Don Ottavio, die Sopranistin Jennifer Holloway die Donna Elvira. Komplettiert wird das Sängerensemble mit Krzysztof Baczyk (Masetto), Cassandre Berthon (Zerlina) und Christof Fischesser (Komtur), die ihre Rollen alle schon auf den bedeutenden Opernbühnen dieser Welt in New York, Mailand oder London gesungen haben.

Innerhalb weniger Tage war das Klassik-Event ausverkauft. Auch für die öffentliche Generalprobe waren die Tickets schnell vergriffen. Die Übertragungen auf Videoleinwände und in reine Hörbereiche machen den Park immer zu einer großen Festwiese.

