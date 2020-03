Manon – Aus der Berliner Staatsoper 2007

Sonntag, 29. März 2020 / 22:30 – 01:05 Uhr

rbb Fernsehen

Oper (Deutschland 2007) Ein ehrgeiziges Mädchen vom Land kommt in die Großstadt und will mit ihren Reizen die Welt der Schönen und Reichen erobern. Ein junger Mann bleibt dabei auf der Strecke und auch für Manon geht es nicht gut aus. Der Hollywood- und Broadway-Regisseur Vincent Paterson hat die Oper von Jules Massenet 2007 in bunte Bilder eines Musicals der Fünfzigerjahre umgesetzt. In den Hauptrollen sind das damalige Traumpaar der Opernwelt Anna Netrebko und Rolando Villazón zu erleben.

Besetzung: Anna Netrebko (Manon Lescaut), Rolando Villazón (Le Chevalier des Grieux), Alfredo Daza (Lescaut), Christof Fischesser (Le comte des Grieux), Rémy Corazza (Guillot de Morfontaine), Arttu Kataja (De Brétigny), Hanan Alattar (Poussette), Gal James (Javotte), Silvia de la Muela (Rosette) und Matthias Vieweg (Publican (Wirt). Staatskapelle und Staatsopernchor Berlin, Musikalische Leitung: Daniel Barenboim

