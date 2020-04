Klassik-Streamingdienst Idagio startet Video-Talks

Berlin (MH) – Der Klassik-Streamingdienst Idagio erweitert sein Audio-Angebot um Video-Talks. Täglich sollen renommierte Künstler zu Wort kommen und in Werke des Idagio-Katalogs einführen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Den Anfang mache am Abend der Bariton Thomas Hampson, der in einem Live-Talk die "Lieder eines fahrenden Gesellen" von Gustav Mahler vorstellt. Das Format "Idagio Live" soll kostenlos verfügbar sein. Zunächst auf Englisch, sind künftig auch deutschsprachige Beiträge oder Untertitel möglich, sagte eine Sprecherin.

In einer 16-teiligen Reihe beleuchtet Raphaël Merlin, der Cellist des Quatuor Ébène, die Streichquartette Ludwig van Beethovens. Der Dirigent Iván Fischer führt in einer Serie in die Mahler-Symphonien ein. Als weitere Künstler erwartet man die Dirigenten Michael Tilson Thomas, Franz Welser-Möst und Leonard Slatkin, den Pianisten Kit Armstrong sowie Mitglieder der Wiener Philharmoniker. Musiker des Klangforums Wien treffen zeitgenössische Komponisten wie Georg Friedrich Haas, Olga Neuwirth oder Rebecca Saunders.

"Die Corona-Krise hat die weltweiten Communities von Künstlern, Orchestern, Veranstaltern, Festivals und Hörern über Nacht auf nie vorstellbare Weise lahmgelegt", sagte Idagio-Gründer und Geschäftsführer Till Janczukowicz. Musizieren beruhe auf Gemeinschaft, Zusammensein und Nähe. Ein Ziel von "Idagio Live" sei es, " einen Teil dieser verlorenen Nähe online und in Echtzeit erlebbar zu machen".

Der 2015 gestartete Streamingdienst Idagio hat nach eigenen Angaben Nutzer in mehr als 190 Ländern. Die App sei mehr als 1,8 Millionen Mal heruntergeladen worden.

