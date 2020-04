Johannes-Passion aus Leipzig lädt zum Mitsingen ein

Leipzig/Berlin (MH) – Trotz Corona-bedingter Generalpause erklingt am (heutigen) Karfreitag in der Leipziger Thomaskirche eine Johannes-Passion. Zur Todesstunde Jesu, um 15:00 Uhr, wird eine kammermusikalische Fassung aufgeführt – am Grab des Komponisten Johann Sebastian Bach. Per Übertragung im Livestream ist die globale Bach-Community zum Mitsingen eingeladen, wie die Veranstalter mitteilten. Die Noten der Choräle werden im Internet zur Verfügung gestellt.

Die Idee zu dem Konzertprojekt hatte der Intendant des Leipziger Bachfestes, Michael Maul. Bei dem Festival sollten im Juni fast 50 Chöre von allen Kontinenten auftreten und auf dem Leipziger Marktplatz die Johannes-Passion singen. 5.000 Menschen wurden erwartet. "Wegen der Pandemie und den damit einhergehenden Grenzschließungen und Ausgangsbeschränkungen kann dies nicht mehr stattfinden", sagte Maul.

Die Aufführung ist eine Produktion vom Podium Esslingen, die für die – ebenfalls abgesagten – Ludwigsburger Schlossfestspiele geplant war. Die Passions-Geschichte wird hier von nur drei Musikern vorgetragen: Der isländische Tenor Benedikt Kristjánsson erzählt die Leidensgeschichte Jesu auf der Basis von Bachs Passion, übernimmt dabei die Rolle des Evangelisten und aller handelnden Personen und dirigiert den virtuellen Chor. Cembalistin Elina Albach und Schlagzeuger Philipp Lamprecht übernehmen den Part des Orchesters. Für die Choräle werden – neben fünf Sängern in der Thomaskirche um Thomaskantor Gotthold Schwarz – Künstler und Bach-Chöre zugeschaltet, die zum Bachfest 2020 eingeladen waren, unter anderem aus Malaysia, Kanada, den USA, Österreich und den Niederlanden.

Mit dem Konzertprojekt soll auch ein Beitrag zur Unterstützung der vielen freischaffenden Musiker geleistet werden, die im kulturellen Bereich am stärksten von den Folgen der Pandemie betroffen sind. Sämtliche mitwirkenden Musiker sind Freischaffende. Zudem werden im Rahmen des Streams Spenden gesammelt. Diese sollen in den kommenden Wochen und Monaten verwendet werden, um freischaffenden Musikern die Mitwirkung an unterschiedlichen musikalischen Darbietungen und Streaming-Formaten an Bachs Leipziger Wirkungsstätten zu ermöglichen.

Die Johannes-Passion wird ab 15:00 Uhr unter anderem auf facebook.com/bacharchiv und auf ARTE Concert übertragen. Das MDR Fernsehen zeigt ab Mitternacht eine Aufzeichnung. Danach ist das Konzert in der ARD-Mediathek abrufbar.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Das Konzert ist auch hier zu sehen:

Mehr zu diesem Thema:

➜ Bachfest Leipzig für 2020 abgesagt

(06.04.2020 – 14:14 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Bach-Archiv Leipzig

Links:

➜ https://www.bachfestleipzig.de/de/bachfest/passion-trotzt-pandemie

➜ http://www.bach-leipzig.de