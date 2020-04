Felix Heri neuer Leiter der Lucerne Festival Academy

Luzern/Berlin (MH) – Der Geschäftsführer der Basel Sinfonietta, Felix Heri, wechselt zur Lucerne Festival Academy. Er übernimmt zum 1. Juni die Leitung der Akademie und Alumni, teilte das Festival am Dienstag mit. Der studierte Klarinettist und Kulturmanager folgt auf Dominik Deuber.

"Heri ist ein junger dynamischer Manager, der in der Akademie und bei den Alumni auf Musiker und Musikerinnen seiner Generation treffen wird", erklärte Festival-Intendant Michael Haefliger. "Mit seiner fundierten Erfahrung in der Neuen Musik-Branche und als ausgebildeter Klarinettist erfüllt er die besten Voraussetzungen, die Lucerne Festival Academy und Alumni zu leiten und neue wichtige Impulse zu setzen."

"In Luzern treffen sich jährlich die besten und kreativsten Künstler und Künstlerinnen aus der ganzen Welt, um sich in einem einmaligen Umfeld mit zeitgenössischer Musik zu beschäftigen", sagte Heri. "Ich freue mich sehr, künftig Teil dieses hochkarätigen Festivals zu sein und die Akademie und die Alumni gemeinsam mit dem Team in die Zukunft zu führen."

Heri wurde 1986 in Deitingen im Schweizer Kanton Solothurn geboren. Bei der Basel Sinfonietta war er seit 2012 tätig, zunächst für die Konzertorganisation verantwortlich, seit 2013 als Geschäftsführer.

Die Lucerne Festival Academy wurde 2003 von dem französischen Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez und Festivalintendant Haefliger gegründet. Der Campus bietet während des alljährlichen Luzerner Sommer-Festivals Meisterkurse sowie Dirigenten- und Komponistenseminare für Musikstudenten und professionelle Musiker bis zum Alter von 32 Jahren. Abschließend präsentieren die Studenten die erarbeiteten Werke in Konzerten mit dem Orchester der Akademie, deren künstlerischer Leiter seit 2016 der Komponist Wolfgang Rihm ist.

