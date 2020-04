Sanierung der Tonhalle Zürich dauert länger

Zürich/Berlin (MH) – Die für März 2021 geplante Wiedereröffnung von Kongresshaus und Tonhalle Zürich wird auf September 2021 verschoben. Wegen der Corona-bedingten Schutzmaßnahmen verzögerten sich die Sanierungsarbeiten, teilte die Stadt Zürich am Donnerstag mit. Der Bauprozess und die Materiallieferungen seien durch die außerordentliche Lage beeinträchtigt.

Die Tonhalle-Gesellschaft wird daher auch die Saison 2020/21 in der Tonhalle Maag durchführen. "Die Terminsicherheit hat für unsere Programmplanung höchste Priorität", sagte Intendantin Ilona Schmiel. "Eine Verschiebung der Eröffnung und des Saisonbeginns in der Tonhalle am See ist deshalb der richtige Entscheid."

Der Gebäudekomplex aus Kongresshaus und Tonhalle wird seit 2017 saniert und erweitert. Das Tonhalle-Orchester konzertiert seitdem in einer Interims-Spielstätte in Zürich-West.

