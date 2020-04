Beethoven-Jahr wird verlängert

Bonn/Berlin (MH) – Die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens werden wegen der Corona-Pandemie bis zum September des kommenden Jahres fortgesetzt. Das beschloss der Aufsichtsrat der Beethoven Jubiläums GmbH am Freitag. "Es ist uns ein großes Anliegen, dass möglichst viele der bisher geplanten Projekte realisiert werden können", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Günter Winands.

So solle Beethovens 250. Tauftag am 17. Dezember 2020 nicht das Finale der Feierlichkeiten bilden, sondern einen Höhepunkt markieren. Auch halte man an dem für diesen Tag geplanten Konzert mit Daniel Barenboim und dem West-Eastern Divan Orchestra fest.

Das Programm BTHVN2020 steht unter dem Motto "Beethoven neu entdecken" und umfasst 300 Projekte in und um Bonn. Der Komponist wurde 1770 in der Stadt geboren, er starb 1827 in Wien.

