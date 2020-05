Wir spielen für Österreich – Operettenabend aus Wien

Samstag, 09. Mai 2020 / 20:15 – 21:30 Uhr

Musik (Österreich 2020, Deutsche Erstausstrahlung) Der zweite Musikabend "Wir spielen für Österreich" am 26. April stand im Zeichen der Operette. Dabei erklangen Meisterwerke der Goldenen und Silbernen Operettenära sowie zwei Musical-Evergreens: Arien und Duette von Franz Lehár, dessen Geburtstag sich 2020 zum 150. Mal jährt, sowie aus dem Werk von Johann Strauß, Emmerich Kálmán und Ralph Benatzky.

Im Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses traten – unter strengen Sicherheitsvorgaben – Publikumslieblinge vom Ensemble der Wiener Volksoper auf, begleitet von einem Streichquartett des ORF Radio-Symphonieorchesters (RSO) Wien und einem Volksopern-Korrepetitor.

Alexandre Beuchat eröffnet den Abend mit "Da geh ich zu Maxim" aus Franz Lehárs "Die lustige Witwe", gefolgt von Rebecca Nelsen mit dem Vilja-Lied. Vincent Schirrmacher singt "Von Apfelblüten einen Kranz" und den Tenor-Hit "Dein ist mein ganzes Herz" aus "Das Land des Lächelns". Per Videozuspielung von der Bühne der Volksoper ist Martina Mikelić mit "Ich lade gern mir Gäste ein" aus der "Fledermaus" zu erleben, gefolgt von Kristiane Kaiser aus dem RadioKulturhaus mit dem feurigen Csárdás der Rosalinde. Einen Ausflug ins Musicalfach macht Stefan Cerny mit "Ol’ Man River" aus "Showboat". Carsten Süss interpretiert "Komm Zigan" aus Emmerich Kálmáns "Gräfin Mariza" und gemeinsam mit Ursula Pfitzner das romantische Duett "Sag ja, mein Lieb, sag ja".

Zwei Duette ganz unterschiedlichen Charakters aus der "Csárdásfürstin" singen Johanna Arrouas und Ben Connor ("Machen wir‘s den Schwalben nach") sowie Ursula Pfitzner und abermals Ben Connor ("Weißt du es noch"). Mit "Somewhere over the Rainbow" aus "Der Zauberer von Oz" träumt sich Johanna Arrouas in eine andere, bessere Welt. Und Oliver Liebl grüßt fröhlich per Zuspielung aus der Volksoper mit dem Schlager "Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin" aus Ralph Benatzkys "Meine Schwester und ich". Den Abend beschließen abermals Duette aus der "lustigen Witwe", interpretiert von Johanna Arrouas und Vincent Schirrmacher ("Wie eine Rosenknospe") und Rebecca Nelsen und Alexandre Beuchat ("Lippen schweigen").

"Wir spielen für Österreich" ist eine Initiative von ORF III Kultur und Information gemeinsam mit Ö1, dem ORF RadioKulturhaus und dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien, die in Zusammenarbeit mit der Wiener Staatsoper, der Wiener Volksoper und den Vereinigten Bühnen Wien realisiert wurde.

