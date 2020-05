Thomanerchor singt wieder vor Publikum

Leipzig/Berlin (MH) – Erstmals nach über zwei Monaten tritt der Leipziger Thomanerchor am Wochenende wieder vor Publikum auf. Bei der Motette am Samstag und dem Gottesdienst am Sonntag singen Mitglieder der 11. und 12. Klasse des Thomanerchores, verstärkt von drei Mädchen des ThomasSchulChores. In der Thomaskirche werden sie von der Solo-Cellistin des Gewandhausorchesters, Veronika Willhelm, und dem Continuo-Organisten Sebastian Heindl begleitet, teilte der Thomanerchor am Mittwoch mit. Unter der Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz erklingen Werke von Willy Burkhard, Heinrich Schütz, Arvo Pärt und Johann Hermann Schein.

Die beiden Veranstaltungen dauern zwischen 30 und 45 Minuten. Zugelassen werden jeweils höchstens 120 Besucher. Jeder von ihnen muss sich am Einlass namentlich und mit Kontaktdaten registrieren. Während der Motette und des Gottesdienstes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

