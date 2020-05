Rheingau Musik Preis an West-Eastern Divan Orchestra

Oestrich-Winkel/Berlin (MH) – Das West-Eastern Divan Orchestra und sein künstlerischer Leiter Daniel Barenboim erhalten den Rheingau Musik Preis. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung hätte im Rahmen ihres Konzerts am 6. August 2020 verliehen werden sollen. Wegen der Corona-bedingten Absage des Festivals werde dies zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. "In dieser Krisenzeit liegt es dem Festival ganz besonders am Herzen, den Preis dennoch zu vergeben", erklärten die Veranstalter am Freitag.

"Daniel Barenboim ist nicht nur einer der renommiertesten Dirigenten und Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit, sondern auch ein großer Humanist, Freidenker und Visionär von unschätzbarem gesellschaftlichen Wert", hieß es in der Jury-Begründung. Die Mitbegründung und künstlerische Leitung des West-Eastern Divan Orchestra sei "ein Zeugnis (s)eines beispiellosen Engagements für Frieden und Völkerverständigung". Der Klangkörper biete nicht nur musikalische Sternstunden, sondern liefere zudem einen unschätzbaren Beitrag zur kulturellen Bildung und internationalen Integration. "Gerade in unserer heutigen gesellschaftlich herausfordernden Zeit wird deutlich, dass es solch bedeutende Persönlichkeiten und Projekte braucht, die mit Vision, Mut und Unnachgiebigkeit fest an die Kraft der Kunst im Allgemeinen und die Kraft der Musik im Besonderen glauben und sie in die Welt tragen."

Der Rheingau Musik Preis wird zum 27. Mal vergeben. Bisherige Preisträger waren unter anderem der lettische Geiger Gidon Kremer (1996), die Internationale Bachakademie Stuttgart (2000), der Windsbacher Knabenchor (2007), die Lautten Compagney (2012), der kanadische Dirigent Yannick Nézet-Séguin (2018) und im vorigen Jahr die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen mit Chefdirigent Paavo Järvi.

