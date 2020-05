Salzburger Festspiele 2020 werden verkürzt

Salzburg/Berlin (MH) – Die Salzburger Festspiele werden im 100. Jahr ihres Bestehens wegen der Corona-Pandemie verkürzt. Vom 1. bis 30. August können 90 Vorstellungen an höchstens sechs Spielstätten stattfinden, teilte das Bundesland Salzburg am Montag mit. Ursprünglich waren über sechs Wochen 200 Vorstellungen an 16 Orten geplant. Alle Produktionen des Jubiläumsprogramms, die heuer nicht aufgeführt werden können, sollen 2021 gezeigt werden.

Das Direktorium der Festspiele habe ein Konzept für ein verkleinertes Sommer-Festival vorgelegt, das vom Kuratorium beschlossen wurde. Dem Gremium gehören Vertreter vom Bund und dem Land sowie der Landeshauptstadt und dem Salzburger Tourismusförderungsfonds an.

Unmittelbar vor der Kuratoriumssitzung hatte die österreichische Bundesregierung neue Parameter für Veranstalter festgelegt. Demnach sind ab Freitag Kulturveranstaltungen mit bis zu 100 Zuschauern erlaubt, ab 1. August mit bis zu 1.000 Gästen. Durch die Verordnung sei mehr Klarheit geschaffen worden, erklärte der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer. "Das macht Festspiele, die künstlerisch und wirtschaftlich Motor unserer Region sind, doch möglich." Gleichzeitig bekämen auch die vielen kleineren Initiativen des Bundeslandes eine Chance.

"Es schmerzt mich, so vielen Künstlerinnen und Künstlern für dieses Jahr absagen zu müssen, mit denen wir besondere Programmkonstellationen erdacht haben", erklärte Intendant Markus Hinterhäuser. "Dennoch freue ich mich, dass wir doch die Möglichkeit bekommen, mit diesen Festspielen ein kraftvolles Zeichen für die Kunst zu setzen." Das modifizierte Programm will er Anfang Juni vorstellen.

