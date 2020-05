Die Erfolgsstory "Drei Tenöre"

Samstag, 30. Mai 2020 / 21:45 – 23:15 Uhr

WDR Fernsehen

Dokumentation (Deutschland 2020, Erstausstrahlung) Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 standen Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras gemeinsam auf der Bühne. Den Auftritt der drei populären Opernsänger in den antiken römischen Caracalla-Thermen verfolgten eine Milliarde Menschen weltweit im Fernsehen. An diesem Abend wurden Domingo, Pavarotti und Carreras zu den "Drei Tenören".

Der Film erzählt von Hintergründen und Folgen dieses historischen Ereignisses, die bis zu Überraschungen wie bei der Casting-Show "Britain’s Got Talent" reichen. 30 Jahre danach blicken die Protagonisten exklusiv zurück auf ihren größten Erfolg. In ausführlichen Begegnungen lassen Domingo, Carreras, Mehta und Pavarottis Witwe Nicoletta Mantovani die Zeit Revue passieren. Impresario Mario Dradi, "Erfinder" und Manager der Drei Tenöre, gewährt bislang ungesehene und zutiefst emotionale Backstage-Einblicke in die Proben und hinter die Bühne des Konzertes. Zu Wort kommen außerdem weitere Weltstars, die die Drei Tenöre auf ihrem Weg begleitet haben, sowie Plattenbosse und Konzertveranstalter.

(pt/wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright