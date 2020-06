Klassik Open Air: "Cavalleria Rusticana" – "Der Bajazzo"

Samstag, 06. Juni 2020 / 20:15 – 22:50 Uhr

3sat

Musik (Deutschland 2019) Der Maschpark in Hannover wurde im Juli 2019 wieder zum Treffpunkt für Opernfans: Beim 6. "NDR Klassik Open Air" standen international gefeierte Gesangssolisten auf der Bühne. Unter der bewährten Leitung der kanadischen Dirigentin Keri-Lynn Wilson spielte die NDR Radiophilharmonie nacheinander die Opern "Der Bajazzo" von Ruggero Leoncavallo und "Cavalleria Rusticana" von Pietro Mascagni.

Tenor Marco Berti, der seine Karriere an der Mailänder Scala begann und 2019 auch an der Metropolitan Opera in New York als Calaf in "Turandot" zu erleben war, übernahm im "Bajazzo" die Titelrolle als Canio. An seiner Seite agierten die polnische Sopranistin Aleksandra Kurzak als Nedda, Andrzej Filonczyk als Silvio und Xabier Anduaga als Beppo.

Bariton Claudio Sgura sang in beiden Opern: Neben seinem Auftritt als Tonio im "Bajazzo" übernahm er bei "Cavalleria Rusticana" die Rolle des Alfio. Der weltweit bekannte italienische Tenor Andrea Carè war in der "Cavalleria" als Turiddu zu erleben. Neben ihm stand Liudmyla Monastyrska als Santuzza auf der Bühne, die in dieser Rolle schon am Royal Opera House, im Covent Garden in London, bei den Salzburger Festspielen und an der Deutschen Oper Berlin aufgetreten ist. Komplettiert wurde das hochkarätige Ensemble von Tichina Vaughn als Lucia und Veta Pilipenko als Lola.

Das "NDR Klassik Open Air" bot die Möglichkeit "Kultur für alle" kostenlos zu erleben. Mehr als 25.000 Zuschauer erlebten die letzte Ausgabe des Events. In diesem Jahr fiel es der Corona-Pandemie zum Opfer. Und wegen Sparmaßnahmen hat der Norddeutsche Rundfunk künftige Veranstaltungen gestrichen.

(pt/MH)

Redaktionshinweis: Das Konzert ist bis zum 13. Juli 2020 auch in der ➜ ARD-Mediathek zu sehen.

