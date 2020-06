Halle feiert "Händel Day" im Internet

Halle/Berlin (MH) – Nach der Absage der Händel-Festspiele in Halle (Saale) wegen der Corona-Pandemie feiert das Händel-Haus den Komponisten am (heutigen) Samstag mit Konzerten im Livestream. Beim "Händel Day" treten internationale Stars der Barockmusik auf, allen voran der Countertenor und Händel-Preisträger 2020 Valer Sabadus. Durch das Programm von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr führt der Direktor der Stiftung Händel-Haus und Intendant der Händel-Festspiele Halle, Clemens Birnbaum.

Weitere Gäste sind der Tenor Daniel Behle, der Bassbariton Andreas Wolf, die Lautten Compagney Berlin unter der musikalischen Leitung von Wolfgang Katschner, das Pera Ensemble mit Mehmet C. Yeşilçay, das G.A.P.-Ensemble unter der Leitung von Emilio Percan, die Classical-Crossover-Spezialisten von "Bridges to Classics" und andere. Die Darbietungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ergänzt werden sie mit Live-Schaltungen nach Krakau, Prag, Italien, London, Göttingen und Karlsruhe.

Die diesjährigen Händel-Festspiele waren vom 29. Mai bis 14. Juni geplant. Unter dem Motto "Musikalische Malereien" sollte der Kunst- und Musikwissenschaftler Oskar Hagen gewürdigt werden, der 1920 die Händel-Opern-Renaissance einleitete. Eine Verschiebung der Konzerte innerhalb des laufenden Jahres sei intensiv geprüft worden, habe sich aber als nicht durchführbar erwiesen. Man versuche, einige Aufführungen in das Programm 2022 oder 2023 zu verlegen.

Im kommenden Jahr stehen die Händel-Festspiele Halle unter dem Motto "Helden und Erlöser". Vom 28. Mai bis zum 13. Juni 2021 wird in verschiedenen Veranstaltungen die Lebensgeschichte Jesu thematisiert. Im Mittelpunkt steht Händels Oratorium "Messiah".

Der Komponist Georg Friedrich Händel (1685-1759) wurde in Halle geboren. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in London, wo er auch starb. Nach Halle kommen jährlich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland eigens wegen seiner Musik.

