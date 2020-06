Beethoven vier Mal in Top-5 der Klassik-Charts

Baden-Baden/Berlin (MH) – Der Komponist Ludwig van Beethoven ist in den aktuellen Top 5 der Deutschen Klassikcharts gleich mit vier CDs vertreten. Direkt an der Spitze eingestiegen ist das Album "Beethoven: Triple Concerto & Symphony No. 7" mit der Geigerin Anne-Sophie Mutter, dem Cellisten Yo-Yo Ma und dem Pianisten Daniel Barenboim, der auch das West-Eastern Divan Orchestra dirigiert. Neu sind zudem "The Complete String Quartets" eingespielt vom Ensemble Quatuor Ébène auf Rang vier und das Album "Beethoven – Brahms (Live) des Pianisten Grigory Sokolov auf Platz fünf, teilte GfK Entertainment am Dienstag mit. Vom zweiten auf den dritten Rang abgerutscht ist Igor Levit mit den "Complete Piano Sonatas".

Weitere Beethoven-Neuerscheinungen in den Top 20 sind "Die Ruinen von Athen, Meeresstille, Opferlied" von der Cappella Aquileia (Platz 20) sowie "Beethoven: Sinfonien 1-9, Ouvertüren", die der Dirigent Hermann Scherchen zwischen 1951 und 1954 mit dem Orchester der Wiener Staatsoper aufnahm (Platz acht).

Neueinsteiger auf Platz zwei der Klassik-Charts ist der Tenor Jay Alexander mit seiner Gesangbuch-CD "Du meine Seele, singe …". Die "City Lights" der Geigerin Lisa Batiashvili kommen auf Platz sieben. Zu den weiteren Neuzugängen zählen die südamerikanischen Countertenöre Samuel Mariño mit "Care pupille" (zehn) und Franco Fagioli mit "Veni, Vidi, Vinci" (elf).

Die Offiziellen Deutschen Klassik-Charts werden von GfK Entertainment monatlich im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Basis der Hitliste bilden die Verkaufsdaten von 2.800 Einzelhändlern.

