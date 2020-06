Daniel Hope spielt Beethoven

Sonntag, 21. Juni 2020 / 19:30 – 20:15 Uhr

ARTE

Musik (Deutschland 2020, Erstausstrahlung) Der Violinist und musikalische Allrounder Daniel Hope begibt sich nach 34 Live-Streams aus seinem Wohnzimmer in "Hope@Home – on tour!" auf eine Konzert-Reise durch ganz Deutschland – und, sobald es die Bewegungsfreiheit erlaubt, auch durch Europa. An außergewöhnlichen, aber verbindenden Orten will der Künstler musikalische Begegnungen schaffen. So musiziert er unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln live mit Gästen und teilweise vor kleinem Publikum.

Eine Sondersendung, die ganz im Zeichen des 250. Geburtstag des großen Komponisten steht, führt Hope nach Bonn in die Redoute, wo Beethoven 1792 für Joseph Haydn spielte. Die Station in Bonn ist für den Geiger von besonderer Bedeutung. Nicht nur, weil er seit 2019 Präsident des Bonner Beethoven Hauses ist, sondern auch, weil Beethovens Musik für ihn wie kaum eine andere für Offenheit, für den Freiheitswillen und die Verbundenheit mit einer alle Sinne erfüllenden Natur steht.

Aus Anlass des Beethoven-Jubiläums widmet Hope dem Komponisten ein Konzert mit einer persönlichen Auswahl von Beethoven-Werken, darunter unter anderen der 5. Satz der "Pastorale" genannten Sinfonie Nr. 6, in einer Bearbeitung für Klavier, Flöte, Violine und Violoncello (gemeinsam mit Daniel Müller-Schott, Cello, Aliya Vodovozova, Flöte und Sebastian Knauer, Klavier).

