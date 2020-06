WDR Sinfonieorchester: Chefdirigent Măcelaru verlängert

Köln/Berlin (MH) – Der Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters, Cristian Măcelaru, bleibt drei weitere Jahre im Amt. Sein bis 2022 laufender Vertrag wurde bis zum 31. Juli 2025 verlängert, teilte der Westdeutsche Rundfunk am Freitag mit. "Schon bei seinem Antrittskonzert im September 2019 hat er ausdrucksstark die Herzen des Publikums erobert", sagte WDR Programmdirektorin Valerie Weber.

Der gebürtige Rumäne sei ein innovativer Motor für den Klangkörper und zugleich ein kommunikativer Profi, der auch die Klaviatur des Internets zu bedienen weiß. "Mit seiner Persönlichkeit und einem ungewöhnlich breiten Repertoire von Bach bis hin zur zeitgenössischen Musik hat er uns schon im ersten Jahr so überzeugt, dass wir ihn gerne länger an Nordrhein-Westfalen und unser Orchester binden wollen", erklärte Weber.

Măcelaru blicke gespannt auf die kommende Spielzeit, auch wegen der Herausforderungen durch die Corona-Krise, hieß es. Digitale Medien in die Verbreitung sinfonischer Musik zu integrieren, liege dem Dirigenten am Herzen – von Konzert-Livestreams bis hin zu Video-Werkeinführungen.

Der 1980 in Temeswar geborene Măcelaru begann seine musikalische Karriere als Geiger. In der Carnegie Hall debütierte er mit 19 Jahren, wurde jüngster Konzertmeister des Miami Symphony Orchestra und Geiger im Houston Symphony Orchestra. Sein Debüt als Dirigent feierte er 2010 an der Houston Grand Opera mit Puccinis "Madame Butterfly". Internationales Aufsehen erregte er zwei Jahre später, als er beim Chicago Symphony Orchestra für Pierre Boulez einsprang. Seitdem gastierte er regelmäßig bei renommierten Ensembles wie den New Yorker Philharmonikern, dem Los Angeles Philharmonic und dem Cleveland Orchestra, dem Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, der Sächsischen Staatskapelle Dresden, dem City of Birmingham Symphony Orchestra oder dem Orchestre Philharmonique de Radio France. Beim Philhadelphia Orchestra war er während drei Spielzeiten "Conductor in residence".

