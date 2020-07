Zürcher Kammerorchester verlängert mit Daniel Hope

Zürich/Berlin (MH) – Der Geiger Daniel Hope bleibt drei weitere Jahre Music Director des Zürcher Kammerorchesters. Sein Vertrag wurde bis Sommer 2024 verlängert, wie das Ensemble am Donnerstag mitteilte. Hope leitet das ZKO seit 2016. Im Herbst startet er seine fünfte Saison. Diese steht im Zeichen des 75-jährigen Bestehens des Orchesters und des 100. Geburtstags seines Gründers Edmond de Stoutz.

In Gedenken an den 1997 verstorbenen Schweizer Dirigenten legt das ZKO den programmatischen Fokus der nächsten Spielzeit auf die ursprünglich barocke Konzertform des "Concerto grosso". Dabei wird das individuelle Spiel einzelner Orchestermusiker einer größeren Instrumenten-Formation gegenübergestellt. Als Solisten erwartet das Zürcher Kammerorchester renommierte Künstler wie Alexandre Tharaud, Truls Mørk, Emőke Baráth, Ton Koopman, Maurice Steger und Rachel Harnisch sowie jüngere Schweizer Musiker wie Sebastian Bohren und Simon Bürki.

Zur Jubiläumssaison wage man sich auch an experimentelle Konzertformate, hieß es weiter. So werde im Rahmen der Sonderausstellung "Im Herzen wild" das Kunsthaus Zürich bespielt. Für das Klassik-Jazz-Crossover Projekt "RAVELation" vergibt das ZKO drei Kompositionsaufträge an die Schweizer Luzia von Wyl, Daniel Schnyder und Christoph Baumann. Als Solisten sind das Dieter Ilg Trio und Startrompeter Till Brönner eingeladen. Eine weitere Auftragskomposition der Schweizerin Cécile Marti soll beim ZKO-Geburtstagskonzert im Dezember 2020 uraufgeführt werden.

Neben Konzerten im eigenen ZKO-Haus, der Tonhalle Maag und anderen Spielstätten in der Schweiz plant das Orchester Tourneen in Deutschland, Österreich und Asien sowie Auftritte beim Festival Odessa Classics in der Ukraine.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ http://www.zko.ch