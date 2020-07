"Staatsoper für alle" dankt Helfern während Corona

Berlin (MH) – Die Staatskapelle Berlin widmet das diesjährige "Staatsoper für alle"-Konzert vor allem den Helfern während der Corona-Krise. Bei der Open-Air-Veranstaltung am 6. September ist der Eintritt wie in den Vorjahren frei, wegen der Corona-bedingten Auflagen für Großveranstaltungen sind jedoch Tickets notwendig. Mitarbeiter aus Bereichen vom Gesundheitswesen über den Einzelhandel bis zur Logistik können diese vorab buchen, teilte die Staatsoper Unter den Linden am Donnerstag mit. Die restlichen Karten sind ab 20. August auf www.staatsoper-berlin.de verfügbar.

Auf dem Programm stehen Beethovens Klavierkonzert Nr. 2 mit Lang Lang und die Sinfonie Nr. 9 mit Julia Kleiter, Waltraud Meier, Andreas Schager und René Pape als Gesangssolisten sowie dem Staatsopernchor. "Wir sind froh, den Abend insbesondere den Menschen zu schenken, die in der Corona-Krise Großes geleistet haben", sagte Generalmusikdirektor Daniel Barenboim. Das Konzert habe in diesem Jahr eine ganz besondere Bedeutung, ergänzte Intendant Matthias Schulz: "Wir blicken einerseits auf das 450-jährige Bestehen der Staatskapelle zurück, andererseits ist das Konzert ein Symbol des Neuanfangs für die Kultur nach der Corona-bedingten Stille."

Die Berliner Staatsoper lädt seit 2007 jeden Sommer zu Konzerten und Vorstellungsübertragungen auf den Bebelplatz im Stadtzentrum ein. Die Veranstaltungen bei freiem Eintritt ziehen jeweils zehntausende Besucher an. In diesem Jahr ist die Platzkapazität auf rund 2.000 Menschen begrenzt.

