Das Rheingau-Konzert – Benefizgala des hr-Sinfonieorchesters

Samstag, 11. Juli 2020 / 20:15 – 21:45 Uhr

3sat

Konzert (Deutschland 2020) Das hr-Sinfonieorchester, welches das Rheingau Musik Festival traditionell in der Basilika des Kloster Eberbach eröffnet, hat das in diesem Jahr ausgefallene Ereignis zum Benefizkonzert umgewandelt. Präsentiert wurde das Konzert, mit dem Spenden für die Rheingau Musik Festival Stiftung gesammelt werden sollen, von Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada, der die Zuschauer zugleich auf eine kleine Entdeckungstour durch die Klosteranlage einlud.

"Damit setzen wir ein Zeichen der Verbundenheit mit dem Festival", sagte Orozco-Estrada. Er hat Stücke zu den Themen Licht, Freiheit und Hoffnung zusammengestellt, von der Bach-Arie bis zu Mendelssohns "Sommernachtstraum". Als Reminiszenz an das Beethoven-Jahr stehen die Ouvertüren zu "Egmont", "Fidelio" und den "Geschöpfen des Prometheus" auf dem Programm. Solistin des Abends ist die Geigerin Lisa Batiashvili – eigentlich "Artist in Residence" des diesjährigen Festivals – die Neuarrangements klassischer Werke auf die Bühne bringt.

Das Benefizkonzert, das im Juni ohne Publikum vor Ort auskommen musste, war verbunden mit dem Aufruf an die Zuschauer, die gemeinnützige Stiftung Rheingau Musik Festival zu unterstützen. Diese wird den Großteil der Spenden an Musiker weiterleiten, die durch die Absage des Festivals in finanzielle Nöte geraten sind. "Es geht uns dabei besonders um jene Künstler, die nicht zu den Spitzenverdienern gehören", betont Festival-Intendant Michael Herrmann.

(pt/MH)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Rheingau Musik Festival

Link:

➜ http://www.rheingau-musik-festival.de

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright