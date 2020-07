Gesangswettbewerb Debut nimmt 41 Operntalente an

Igersheim/Berlin (MH) – Der internationale Gesangswettbewerb Debut nimmt in diesem Jahr 41 junge Opernsänger an. Aus mehr als 400 Bewerbungen wählte die Jury 26 Frauen und 15 Männer aus, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Der Wettbewerb findet vom 13. bis 19. September in Weikersheim statt. Die ersten drei Preise sind mit 10.000, 7.000 und 5.000 Euro dotiert. Zudem werden weitere Geld- und Engagement-Preise vergeben.

Die Teilnehmer der zehnten Wettbewerbsausgabe kommen aus 20 Nationen. Am stärksten vertreten ist das Stimmfach Sopran mit 17 Teilnehmerinnen, gefolgt von acht Mezzosopranen und sieben Baritonen. "Der Bewerberandrang und der große Zuspruch, den wir von allen Seiten für die Entscheidung, 'Debut' stattfinden zu lassen, erfahren haben, bestätigen uns in unserem Tun", sagte die künstlerische Leiterin des Wettbewerbs, Clarry Bartha. "Die jungen Künstler sehnen sich nach einer Bühne, das Publikum nach Kunst und Kultur."

"Meiner Einschätzung nach haben wir einige Ausnahmetalente in unseren Reihen", fügte sie hinzu. "Jetzt hoffen wir, dass diese auch zum Wettbewerb anreisen können". Um eventuellen Absagen aufgrund Corona-bedingter Reisebeschränkungen entgegenzuwirken, habe man die Nachrückerliste in diesem Jahr um einige Plätze erweitert.

Der Gesangswettbewerb Debut wird seit 2002 alle zwei Jahre abgehalten.

(wa)

