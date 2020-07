Deutsches Chorzentrum feiert Richtfest

Berlin (MH) – Das Deutsche Chorzentrum in Berlin nimmt Form an. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. "Jetzt sind wir auf der Zielgeraden", sagte der Präsident des Deutschen Chorverbands (DCV), Christian Wulff. Gerade die aktuelle Situation verdeutliche, wie wichtig Chöre für den gesellschaftlichen Zusammenhalt seien. Die Chorvereine benötigten Rückhalt und Unterstützung. Dafür werde sich der Verband von seinem neuen Sitz aus kulturpolitisch einsetzen, erklärte der Alt-Bundespräsident.

Die Eröffnung des Chorzentrums ist für März 2021 geplant. Neben dem Deutschen Chorverband werden auch der Chorverband Berlin und der Landesmusikrat Berlin ansässig. Zudem bietet das Haus Platz für Büros, eine Bibliothek und ein Musikarchiv sowie eine musikalische Kita für 70 Kinder.

Das Haus solle als lebendiger Ort des Austausches für die Chor- und Vokalmusikszene in Deutschland dienen, Raum zum Austausch und zur Vernetzung bieten und zugleich eine Brücke zu den Bewohnern und Institutionen in der unmittelbaren Nachbarschaft in Berlin-Neukölln schlagen, hieß es.

Der Gesamtetat für Bau, Sanierung und Ausstattung des Chorzentrums beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 14,4 Millionen Euro. Neben Eigenmitteln von 1,2 Millionen Euro kommen 7,2 Millionen Euro aus dem Bundesetat sowie 2,9 Millionen Euro aus Mitteln der Lotto-Stiftung Berlin und der Senats-Jugendverwaltung. Zudem werden 3,1 Millionen Euro als Darlehen aufgenommen, die über Mieteinnahmen zurückgezahlt werden sollen.

Im DCV sind nach eigenen Angaben die Deutsche Chorjugend und 21 Mitgliedsverbände organisiert, insgesamt rund 15.000 Chöre mit über einer Million singenden und fördernden Mitgliedern.

(wa)

