DOV fordert mehr Lehrangebote für Orchestermanager

Berlin (MH) – Die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) sorgt sich um einen qualifizierten Nachwuchs im Orchestermanagement. Das Lehrangebot an den Hochschulen werde immer weiter ausgedünnt, erklärte DOV-Geschäftsführer Gerald Mertens am Dienstag. "Bundesweit gibt es nur einen einzigen Masterstudiengang für Theater- und Orchestermanagement in Frankfurt am Main", betonte er. Die Freie Universität Berlin habe das entsprechende Angebot im Kulturmanagement bereits vor Jahren eingestellt. Auch der Masterstudiengang für Kultur- und Tourismusmanagement an der Europa-Universität in Frankfurt (Oder) laufe jetzt aus.

Die Hochschulen müssten neue Ausbildungsangebote für Orchestermanager schaffen, forderte Mertens. "Sonst überlässt man eine hochkomplexe Führungsaufgabe zwischen Musik und Management zunehmend nur noch Seiteneinsteigern aus anderen Berufsfeldern." Das wäre für die Entwicklung der deutschen Orchesterlandschaft mit ihren 129 Theater- und Konzertorchestern nicht gerade die beste Perspektive, sagte er. Aktuell sei es etwa dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin innerhalb eines Jahres nicht gelungen, einen geeigneten Orchesterdirektor zu finden.

