Andris Nelsons dirigiert Gustav Mahler – Salzburger Festspiele

Sonntag, 30. August 2020 / 16:55 – 18:25 Uhr

ARTE

Konzert (Österreich 2020, Erstausstrahlung) Die 6. Sinfonie in a-Moll ist eines der bewegendsten Werke Gustav Mahlers und berühmt für die wuchtigen Hammerschläge im vierten Satz. Nicht zuletzt sie, als Symbol des unerbittlichen Schicksals, haben der Sinfonie den Beinamen "Die Tragische" eingebracht. Der lettische Dirigent Andris Nelsons leitet die Wiener Philharmoniker in dem Konzert bei den Salzburger Festspielen.

In seiner 6. Sinfonie orientiert sich Mahler, nach seiner eher freien Handhabung der Sinfonieform in den Werken davor, wieder stark am klassischen sinfonischen Formmodell – es gibt nur vier Sätze, keine Singstimmen, der Kopfsatz folgt gar der "Sonatenhauptsatzform", wie schon die Sinfonien der "Wiener Klassik".

Trotzdem ist das Ausdrucksspektrum des Werkes immens und reicht von der Naturimagination der Herdenglocken im ersten Satz bis zu den brutalen, schicksalshaften Hammerschlägen im vierten Satz. Der Beiname die "Tragische" stammt zwar nicht von Mahler, bürgerte sich aber schon bei von ihm selbst geleiteten Aufführungen ein und darf somit gewissermaßen als "genehmigt" gelten.

(pt/MH)

Das Konzert ist auch hier zu sehen:

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Salzburger Festspielen

Link:

➜ http://www.salzburgerfestspiele.at

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright