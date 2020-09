Sonntag, 06. September 2020 / 16:45 – 18:25 Uhr

Musik (Italien 2020, Erstausstrahlung) Italien wurde von der Corona-Krise schwer getroffen. Giuseppe Verdis Name steht für die nationale Identität des Landes. Als Hommage an die Opfer wird Giuseppe Verdis "Requiem" im Mailänder Dom aufgeführt. Riccardo Chailly dirigiert Chor und Orchester des Teatro alla Scala. Die Solisten sind Krassimira Stoyanova (Sopran), Elīna Garanča (Mezzosopran), Francesco Meli (Tenor) und René Pape (Bass).

Verdis Musik und sein Name sind Teil des Fundaments der italienischen Identität. Neben Garibaldi ist er eine der wichtigsten Persönlichkeiten des Risorgimento – der italienischen Nationalbewegung, die im 19. Jahrhundert zur Wiedervereinigung Italiens geführt hat. In Mailand wurde unter der österreichischen Herrschaft sogar sein Name zum Geheimcode gegen die Zensur und für eine italienische Monarchie: "Viva Victor Emanuele Rei d’Italia" wurde zu "Viva Verdi".

Das Requiem mit seinem explosiven "Dies Irae" (Tag des Zorns) ist eines der beeindruckendsten Werke der klassischen Musikliteratur. Es entstand 1873 und ist dem Dichter Alessandro Manzoni gewidmet, einer weiteren großen Figur des Risorgimento. Die Uraufführung fand am ersten Todestag Manzonis, am 22. Mail 1874 in der Kirche San Marco in Mailand statt. Nun wird das Requiem zum ersten Mal in der Geschichte im Mailänder Dom aufgeführt.

