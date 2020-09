Beethovenfest Bonn soll 2021 "Auferstehn, ja auferstehn"

Bonn/Berlin (MH) – Nachdem das Bonner Beethovenfest in diesem Jahr wegen der Corona-Maßnahmen abgesagt wurde, sollen maßgebliche Teile des Programms 2021 nachgeholt werden. Die Beethoven-Jubiläums-Gesellschaft BTHVN2020 und ihre Partner hätten die Förderzeiträume verlängert, teilten die Organisatoren am Mittwoch in Bonn mit. So erweise sich das ursprüngliche Festivalmoto "Auferstehn, ja auferstehn" als nicht nur als krisenfest, sondern als prophetisch.

Die neun Symphonien Ludwig van Beethovens (1770-1827) werden statt von einem einzigen Orchester, wie für dieses Jahr geplant, von fünf europäischen Klangkörpern aufgeführt. Zur Eröffnung am 20. August 2021 interpretiert das Orchester Le Concert des Nations unter Jordi Savall mit dem Vox Bona Kammerchor der Kreuzkirche Bonn die "Neunte". Weitere Ensembles sind etwa das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien unter Michael Boder mit der 1. und 3. sowie die Ungarische Nationalphilharmonie unter Stefan Soltesz mit der 4. und 6. Symphonie. Zudem erklingen die Orchesterwerke in den Klavierfassungen von Franz Liszt mit Künstlern wie der Japanerin Etsuko Hirose und dem Franzosen Cyprien Katsaris.

Den Abschluss des Beethovenfests bildet am 10. September die 2. Symphonie von Gustav Mahler, interpretiert vom Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Maxime Pascal. Vom Beinamen "Auferstehungssymphonie" bezieht das Saison-Motto seine Formulierung.

Insgesamt sind 54 Veranstaltungen an 22 Spielstätten in Bonn und Umgebung geplant. Für das Hauptprogramm werden etwa 27.000 Eintrittskarten aufgelegt. Das Beethovenfest 2021 steht unter der Schirmherrschaft von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Es ist der letzte Festivaljahrgang von Intendantin Nike Wagner. Ab 1. November 2021 folgt ihr der Cellist und Kulturmanager Steven Walter.

